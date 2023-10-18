Türk Yahudi Toplumu'ndan kınama

Türk Yahudi Toplumu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

''MASUM SİVİLLERİN KATLEDİLMESİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ''

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ''Özellikle hastane, okul, huzurevi gibi yerlerin hedef alınmalarını ve masum sivillerin katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz.'' ifadesi yer aldı.

Bunun, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan yaşam hakkını ortadan kaldıran bir durum olduğu belirtildi.

''Kabul edilinir, savunulur ve mazeret gösterilir hiçbir tarafı yoktur'' vurgusu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz.''