Türk Yıldızları 10 Kasım "Ata’ya saygı" gösterisi nerede, saat kaçta?

Akrobasi timi Türk Yıldızları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında "Ata'ya saygı" uçuşu gerçekleştirecek.Konyaaltı sahilinde olacak olan özel gösteri Kültür ve Turizm Bakanlığınca Antalya'da gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşlarla buluşacak. Peki, 10 Kasım "Ata’ya saygı" gösterisi nerede, saat kaçta?

Türk Yıldızları 10 Kasım "Ata’ya saygı" gösterisi nerede, saat kaçta?

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 10 Kasım’da Ata’ya saygı gösterisi gerçekleştirecek. Binlerce kişinin katılmasının beklendiği etkinliğin saati ve yeri de açıklandı.

Türk Yıldızları 10 Kasım "Ata’ya saygı" gösterisi nerede, saat kaçta? - 1

Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek olan gösteri uçuşu şöyle duyuruldu:

"Antalya’da Ata’ya saygı uçuşu!

Kültür Yolu Festivali’nin son durağı olan Antalya’da, Türk Yıldızları’nın muhteşem saygı uçuşuyla Büyük Önder Mustafa Kemal ’ü anacağız!"

Açıklamada, etkinliğin Kültür ve Turizm Bakanlığınca Antalya'da gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlendiği ifade edildi.

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