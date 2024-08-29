Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Anıtkabir semalarında

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için özel hazırlık yaptı.



Türk Yıldızları Tim Lideri Binbaşı Hasan Kocabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuşları sırasında kaygı ya da herhangi bir duygu hissetmediklerini vurgulayarak, "Uçuş sırasında, irtifa, sürat, gösteri merkezi, karşımızdan kesişim için gelen uçak gibi birçok parametreyi takip etmek durumunda olduğumuz için bunları takip ederken herhangi bir duygu hissetmiyoruz, sadece işimizi yapıyoruz. Ancak tabii ki binlerce insanın önünde bir performans sergiliyorsunuz, dolayısıyla uçuşa giderken biz de heyecanlanıyoruz. Ancak uçuş başladığında herhangi bir duygu kalmıyor, sadece işimizi yapıyoruz ve yüksek disiplinde uçuşlarımızı icra ediyoruz." dedi.



ANITKABİR ÜZERİNDE SAYGI UÇUŞU



Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirecekleri gösteri uçuşlarına da değinen Binbaşı Kocabaş, "30 Ağustos'ta Ankara'da öncelikle saat 12.00'de Anıtkabir üzerinde bir saygı uçuşumuz olacak. Onu icra ettikten sonra yine aynı gün Mogan Gölü üzerinde bir gösteri uçuşumuz olacak. Tüm halkımızı bizimle zafer coşkusunu yaşamak için 30 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de Mogan Gölü'ne bekliyoruz." diye konuştu.



Türk Yıldızları'nda Tim Lideri olarak görev almanın yüklediği sorumluluklara ilişkin konuşan Kocabaş, şunları söyledi:



"2013'ten beri Türk Yıldızları'nda görev yapıyorum. Türk Yıldızları'nda farklı konumlarda görevler icra ettim ve uçtum. 2024'ten itibaren de bu yıl Tim Lideri olarak görev yapıyorum. Türk Yıldızları'ndaki tüm pozisyonlar gerçekten zor ve ciddi disiplin ve emek isteyen görevler, buna ilave olarak tüm kolun sorumluluğu tim liderinde olduğu için biraz daha ciddi bir sorumluluk. Arkadaşlarla hep birlikte en iyi gösteriyi çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz."



"JET PİLOTU OLARAK GÖREV YAPMAYA DEVAM ETMEKTEYİZ"



Türk Yıldızları'nın 4 numarası ve takip pozisyonunda görevli Binbaşı Mehmet Balta ise 134 Akrotim Filo Komutanlığı'nda görev alan tüm pilotların, şu an gösteri pilotu olarak görev aldığını aktardı.



Türk Yıldızları'na görevlendirilmeden önce veya görevlendirildikten sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığının herhangi bir biriminde de görev almaya devam ettiklerini belirten Binbaşı Balta, "Bu birimler gerektiği zaman yeni pilotlarımızın eğitiminde öğretmen pilot olarak ya da Hava Kuvvetlerimizin menfaati doğrultusunda herhangi bir noktada jet pilotu olarak görev yapmaya devam etmekteyiz. Bugün buradaki görevlerimizde duman atıyoruz ama yeri geldiği zaman iyi şekilde bomba atmasını da biliyoruz." şeklinde konuştu.



İLK PROVA UÇUŞU BUGÜN

Türk Yıldızları, gösteri uçuşları kapsamında ilk olarak 28 Ağustos'ta Mogan Gölü üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Ardından 29 Ağustos saat 18.00'de yine Mogan Gölü üzerinde prova uçuşu yapacak olan ekip, 30 Ağustos'ta ise saat 12.00'de Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu ve sonrasında saat 18.00'de Mogan Gölü üzerinde bir gösteri uçuşu icra edecek.