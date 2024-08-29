Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankara semalarında gösteri yapacak.

Türk Yıldızları Tim Lideri Binbaşı Hasan Kocabaş, yaptığı açıklamada, uçuşları sırasında kaygı ya da herhangi bir duygu hissetmediklerini vurgulayarak, "Uçuş sırasında, irtifa, sürat, gösteri merkezi, karşımızdan kesişim için gelen uçak gibi birçok parametreyi takip etmek durumunda olduğumuz için bunları takip ederken herhangi bir duygu hissetmiyoruz, sadece işimizi yapıyoruz. Ancak tabii ki binlerce insanın önünde bir performans sergiliyorsunuz, dolayısıyla uçuşa giderken biz de heyecanlanıyoruz. Ancak uçuş başladığında herhangi bir duygu kalmıyor, sadece işimizi yapıyoruz ve yüksek disiplinde uçuşlarımızı icra ediyoruz." dedi.



GÖSTERİ UÇUŞU SAAT KAÇTA?



Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirecekleri gösteri uçuşlarına da değinen Binbaşı Kocabaş, "30 Ağustos'ta Ankara'da öncelikle saat 12.00'de Anıtkabir üzerinde bir saygı uçuşumuz olacak. Onu icra ettikten sonra yine aynı gün Mogan Gölü üzerinde bir gösteri uçuşumuz olacak. Tüm halkımızı bizimle zafer coşkusunu yaşamak için 30 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de Mogan Gölü'ne bekliyoruz." diye konuştu.



Türk Yıldızları'nda Tim Lideri olarak görev almanın yüklediği sorumluluklara ilişkin konuşan Kocabaş, şunları söyledi:



"2013'ten beri Türk Yıldızları'nda görev yapıyorum. Türk Yıldızları'nda farklı konumlarda görevler icra ettim ve uçtum. 2024'ten itibaren de bu yıl Tim Lideri olarak görev yapıyorum. Türk Yıldızları'ndaki tüm pozisyonlar gerçekten zor ve ciddi disiplin ve emek isteyen görevler, buna ilave olarak tüm kolun sorumluluğu tim liderinde olduğu için biraz daha ciddi bir sorumluluk. Arkadaşlarla hep birlikte en iyi gösteriyi çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz."