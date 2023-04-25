Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten selamlama uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, TEKNOFEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten selamlama uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın 'nin en büyük teknoloji etkinliği 'te selamlama uçuşu gerçekleştireceğini açıkladı.

Açıklamada, "TEKNOFEST 2023 kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanına intikal eden Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız, İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek. 13.30-13.45 ve 14.00-14.45 saatleri arasında gözünüz gökyüzünde olsun." ifadelerine yer verildi.

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