Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten selamlama uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te selamlama uçuşu gerçekleştireceğini açıkladı.

Açıklamada, "TEKNOFEST 2023 kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanına intikal eden Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız, İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek. 13.30-13.45 ve 14.00-14.45 saatleri arasında gözünüz gökyüzünde olsun." ifadelerine yer verildi.

