Türk Yıldızlarından Çorlu'da muhteşem gösteri

Çorlu ilçesi Gölbaşı Gençlik Parkından seyredilen Türk Yıldızları gösteri uçuşu için on binlerce kişi alana adeta akın etti. Öncesinde 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı ekibi konser sundu.



Gösteri uçuşunu Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir de izlediler.



On binlerce kişi Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterilerini büyük bir dikkatle takip etti.