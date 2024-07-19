Türk Yıldızları'nın Girne gösterisi ne zaman, saat kaçta?

Türk Yıldızları, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kapsamında Girne'de uçuş gerçekleştirecek. Bu kapsamda prova uçuşu da yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen prova uçuşu kapsamında Girne semalarında gösteri yapan Türk Yıldızları'na Binbaşı Hasan Kocabaş liderlik etti. Peki, Türk Yıldızları'nın Girne gösterisi ne zaman, saat kaçta?

Türk Yıldızları'nın Girne gösterisi ne zaman, saat kaçta?

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında uçuş yapacak. İşte, Türk Yıldızları'nın Girne gösterisi hakkında bilgiler...

Türk Yıldızları'nın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamındaki ana gösteri uçuşu ise 20 Temmuz'da saat 18.00'de Girne semalarında yapılacak.

TÜRK YILDIZLARI HAKKINDA

Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibidir. 7 Kasım 1992’de kurulmuştur.

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