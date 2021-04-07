9 yıl sonra acı haber: Türk Yıldızları'nın ikinci şehidi

Engin Yeşil/ntv.com.tr

Konya'da akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi bir gösteri uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.

Kazada pilot yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Bu Türk Yıldızları'nın ikinci şehidi olarak kayda geçti.

Daha önceden 13 Mart 2012 yılında meydana gelen kazada pilot Yüzbaşı Ümit Özer hayatını kaybetmişti.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları; 8 pilot, 1 basın ve halkla ilişkiler subayı, değişik branş ve görevlerde 7 filo astsubayı ile 2'si subay 35'i astsubay ve 1'i uzman çavuş olmak üzere 38 bakım personelinden oluşuyor.

450 SAAT UÇUŞ ŞARTI



Dünyanın en iyileri arasında olan tim, Türk Hava Kuvvetleri pilotları arasından seçiliyor. Pilotlarda en az 450 saat birinci pilot olarak uçuş yapma şartı aranıyor.



Jet pilotları arasından istekli olanların başvuruları değerlendiriliyor ve zorlu "Akrotim Pilotluğu Eğitimini" başarıyla tamamlayanlar timde görev yapmaya başlıyor.



SAATTE 1000 KİLOMETREYE VARAN HIZ



Gösteri uçuşları sırasında hız 160 Kt ile 550 Kt arası yani saatte 260 ile 1000 kilometre arasında değişiyor. Pilotlar uçuş sırasında yüksek G kuvvetine maruz kalıyor.

EN BÜYÜK RAKİPLERİ G KUVVETİ



Örneğin 80 kilogram ağırlığındaki bir pilota, 5G kuvveti altında binen yük yaklaşık 400 kilogram oluyor. Pozitif G kuvveti kanın vücudun baş tarafından alt kısımlarına doğru akışına neden oluyor. Bu sırada beyne giren kan miktarının azalması görüşün kaybolmasına hatta bayılmalara sebep olabiliyor.



Pilotlar bu zorlu şartlarla, çeşitli nefes tekniklerinin yanı sıra özel giysilerle mücadele ediyor. "Anti-G suit" adı verilen kıyafetler, basınçlı hava ile şişerek bacak ve karın bölgesinde kan toplanmasını engelliyor.



8 UÇAKLA AKROBASİ YAPAN İLK TİM



Özel günlerde yaptıkları uçuşlarla hayranlık uyandıran Türk Yıldızları'nı dünyadaki benzerlerinden ayıran bazı detaylar var. Türk Yıldızları dünyada sekiz süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk akrotim.

MİLYONLUK REKOR



"Gökyüzündeki Milli Takımımız" olarak adlandırılan akrobasi tipi ayrıca 24 Ağustos 2001 tarihinde Bakü'de gerçekleştirdikleri; bir milyondan fazla seyircinin izlediği gösterileri ile bu alanda bir rekora sahip.



16 NF-5 VAR



Türk Yıldızları'nın akrobasi uçuşlarında Türk Hava Kuvvetleri'nde 1987'den bu yana kullanılan NF-5 tipi süpersonik jetleri kullanıyor.



Uçuşlar günümüzde 2010 yılında modernize edilen NF-5 2000 uçakları ile gösterilerini gerçekleştiriyor. Şu anda timde 10 adet NF-5A 2000; 6 adet de NF-5B 2000 uçağı bulunuyor. NF-5'lerin azami sürati 710 knot yani saatte 1315 kilometre.



TÜRK YILDIZLARININ NEFES KESEN UÇUŞU