TESK Genel Başkanı Palandöken: Türkçe tabela teşvik edilmeli

Son dönemde artış gösteren yabancı tabela kullanımının önüne geçmek için tabelalarda tamamen Türkçe karakterli kelime kullananlara vergi indirimi getirilmesini talep eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizin cadde ve sokaklarındaki çok sayıda iş yerinde yerli ürünler üretilip satılmasına rağmen dikkat çekmek amacıyla tabelalarda yabancı kökenli kelimeler kullanılıyor. Yabancı tabelanın kullanıldığı iş yerlerindeki ürünler sanki daha kaliteliymiş gibi bir imaj sergilenmeye çalışılıyor. Bu da yerli ve milli markalarımızı gölgeliyor. Markalaşmanın artmasına katkıda bulunmak için yerli tabela kullanımını özendirmek gerekiyor” diye konuştu.



Turizmdeki 70 milyon turist hedefinin yakalanabilmesi için de Türkçe tabela kullanımının büyük önem taşıdığının altını çizen Palandöken, “Tüm iş yerlerinde Türkçe tabela kullanılması sağlanmalı. Yabancı tabelaların kullanımına ise yeni düzenleme getirilmeli. Yabancı tabelaların boyutları standart hale getirilmeli ve belli bir boyutun dışına çıkarılmamalıdır. 70 milyon turist hedefi olan bir ülkede başta Arapça olmak üzere bu kadar yabancı tabela kullanılması hem turizm sektörünün gelişmesi, hem de ülkemiz adına olumlu bir gelişme değil. Çünkü bu kadar yabancı tabela kullanımı, bırakın turist sayısını artırmayı gerilemeye neden olur. Tüm ticari müesseselerin kullandıkları tabelalar için yeni bir düzenleme yapılarak yabancı tabelalar standart hale getirilmeli ve vergi oranları artırılmalı. Belediyeler ise tabelalardan alınan vergilerde Türkçe ve yabancı tabela ayrımına giderek yeni fiyatlandırma yapmalı ve Türkçe tabela kullanımını özendirmelidirler. Aksi halde turizmde 70 milyon turist hedefine ulaşamayız. En önemlisi para bırakan ve ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan turistleri de kaçırırsak o zaman son pişmanlık fayda etmez” şeklinde konuştu.