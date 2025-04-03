Türkeş'in anma töreni: Bahçeli katılmadı

Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yılında düzenlenen anma törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmadı.

Türkeş'in anma töreni: Bahçeli katılmadı

MHP lideri 'nin mesaisine bugün başlayacağı iddia edilmişti.

MHP Kurucu Genel Başkan ’in anıt mezarında düzenlenen anma programına Bahçeli katılmadı. MHP Genel Başkan Yardımcıları törende yerini aldı.

6 Şubat tarihinde kalp kapakçığı ameliyatı olan Bahçeli, o günden bu yana istiharata çekilmişti.

Bahçeli'den boykot tepkisi

Bahçeli'den boykot tepkisi

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