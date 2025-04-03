Türkeş'in anma töreni: Bahçeli katılmadı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesaisine bugün başlayacağı iddia edilmişti.



MHP Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş’in anıt mezarında düzenlenen anma programına Bahçeli katılmadı. MHP Genel Başkan Yardımcıları törende yerini aldı.



6 Şubat tarihinde kalp kapakçığı ameliyatı olan Bahçeli, o günden bu yana istiharata çekilmişti.

