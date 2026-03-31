Türkiye 5G'ye geçti | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital egemenlik milli güvenlik meselesi

5G teknolojisiyle birlikte hayata geçecek olan yenilikleri dile getiren Erdoğan, iletişim hızının 10 kat artacağını ifade etti. 5G'yi iki sene içinde her yerde hizmete sunacaklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “5G'yi diğerlerinden ayıran ayrıntı da bulut tabanlı ve yazılım odaklı çekirdek mimarisidir.” dedi.

Erdoğan, dijital egemenliğin milli güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

"Aktivasyonunu yapacağımız yeni nesil mobil iletişim altyapımız 5G'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek 5G teknolojisinde emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Enerji ve üretim verimimiz yükselecek. 5G teknolojisi ile Türkiye'nin rekabet gücü artacak.

SİBER GÜVENLİĞİN ÖNEMİ

Yakın çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalar, siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir. İçinde bulunduğumuz veri çağında ekonomik bağımsızlık, askeri caydırıcılık ve dijital egemenlik birbirinden ayrı değildir. Dijital çağda jeopolitik üstünlüğün belirleyici faktörü sadece toprağı kontrol edenle değil, bununla birlikte veriyi yönetenlerde olacaktır.

Dijital egemenlik bir güvenlik meselesidir. Son 23 yılda bunun altyapısını çok ciddi bir şekilde hazırladık. Güçlü, caydırıcı, dünyada itibar sahibi olmak istiyorsanız siber uzay çalışmalarınızı hızlandırmak, siber güvenlik tedbirlerinizi almak zorundasınız. Biz siber güvenliğe sadece tehditler karşısında gösterilen bir tepki değil, ulusal güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak bakıyoruz.

“11 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK”

Hem kendi teknolojimizi üretiyoruz hem yeniliklere öncülük ediyor hem de sahip olduğumuz teknolojiyi ihraç ediyoruz. Türksat 6A'yı 2024^te uzaya fırlattık, 2025'te hizmete aldık. Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olmayı başardık.

Teknofest rol model oluyor. Önümüze konulan bentleri yıkarak yeni ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz.

5G'nin hazırlıklarını 2016'da başlattık. 2019'dan sonra da pilot uygulama olarak kullanıma açtık. Yaygın kapsama hedefiyle kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar 5G altyapısıyla donattık. Hem yüksek hız hem de yüksek kapasiteyi aynı anda sunabilecek sistemler oluşturduk.

"İKİ SENE İÇİNDE HER YERDE HİZMETE SUNACAĞIZ"

5G'yi iki sene içinde her yerde hizmete sunacağız. İletişim hızımız tam 10 kat artacak. 5G'yi diğerlerinden ayıran ayrıntı da bulut tabanlı ve yazılım odaklı çekirdek mimarisidir. Şebekeyi daha esnek ve daha akıllı bir yapıya dönüştürüyor. Fiber hızına yakın bir deneyim sunulacak. Sanal ağlar kurulabilecek. Böylelikle, sağlık, üretim, lojistik gibi farklı alanlarda ihtiyaca yönelik hizmet verilecek.

Asıl önemli değişim üretim tarafında. Akıllı sensörler, robotik sistemler ve üretim hatlarının gerçek zamanlı verilerle yönetildiği arızaların tespit edilip üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni döneme giriyoruz. Hizmet kalitesi artacak, kaynak kullanımında önemli bir tasarrufu beraberinde getirecek. Üretkenlik zirveye ulaşacak.

Sağlıkta uzaktan müdahale imkanları gelişecek. Hedefimiz en yüksek seviyede yerli kullanım.

Ulaşımda trafik sistemleri anlık veri paylaşacak. Yollar daha güvenli olacak.

Eğitimde artırılmış gerçeklik, simülasyon ve gerçek zamanlı etkileşim daha fazla kullanılacak."