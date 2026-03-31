Türkiye 5G'ye geçti | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital egemenlik milli güvenlik meselesi
31.03.2026 14:49
Son Güncelleme: 31.03.2026 15:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5G teknolojisine ilişkin açıklamalarda buldu.
Türkiye'de 5G dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital egemenliğin milli güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekip Türkiye'yi 5G altyapısıyla donattıklarını dile getirdi.
Türkiye, iletişimde yeni bir döneme giriyor. 1 Nisan'dan itibaren 5G teknolojisi tüm ülkede aktif hale gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'ne katıldı.
Erdoğan, konuşmasının ardından yurdun çeşitli yerlerine bağlanarak 5G dijital düğmesine basarak yeni teknolojiyi Türkiye'de hizmete aldı.
5G teknolojisiyle birlikte hayata geçecek olan yenilikleri dile getiren Erdoğan, iletişim hızının 10 kat artacağını ifade etti. 5G'yi iki sene içinde her yerde hizmete sunacaklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “5G'yi diğerlerinden ayıran ayrıntı da bulut tabanlı ve yazılım odaklı çekirdek mimarisidir.” dedi.
Erdoğan, dijital egemenliğin milli güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:
"Aktivasyonunu yapacağımız yeni nesil mobil iletişim altyapımız 5G'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek 5G teknolojisinde emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum.
Enerji ve üretim verimimiz yükselecek. 5G teknolojisi ile Türkiye'nin rekabet gücü artacak.
SİBER GÜVENLİĞİN ÖNEMİ
Yakın çevremizde meydana gelen savaş ve çatışmalar, siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir. İçinde bulunduğumuz veri çağında ekonomik bağımsızlık, askeri caydırıcılık ve dijital egemenlik birbirinden ayrı değildir. Dijital çağda jeopolitik üstünlüğün belirleyici faktörü sadece toprağı kontrol edenle değil, bununla birlikte veriyi yönetenlerde olacaktır.
Dijital egemenlik bir güvenlik meselesidir. Son 23 yılda bunun altyapısını çok ciddi bir şekilde hazırladık. Güçlü, caydırıcı, dünyada itibar sahibi olmak istiyorsanız siber uzay çalışmalarınızı hızlandırmak, siber güvenlik tedbirlerinizi almak zorundasınız. Biz siber güvenliğe sadece tehditler karşısında gösterilen bir tepki değil, ulusal güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak bakıyoruz.
“11 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK”
Hem kendi teknolojimizi üretiyoruz hem yeniliklere öncülük ediyor hem de sahip olduğumuz teknolojiyi ihraç ediyoruz. Türksat 6A'yı 2024^te uzaya fırlattık, 2025'te hizmete aldık. Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olmayı başardık.
Teknofest rol model oluyor. Önümüze konulan bentleri yıkarak yeni ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz.
5G'nin hazırlıklarını 2016'da başlattık. 2019'dan sonra da pilot uygulama olarak kullanıma açtık. Yaygın kapsama hedefiyle kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar 5G altyapısıyla donattık. Hem yüksek hız hem de yüksek kapasiteyi aynı anda sunabilecek sistemler oluşturduk.
"İKİ SENE İÇİNDE HER YERDE HİZMETE SUNACAĞIZ"
5G'yi iki sene içinde her yerde hizmete sunacağız. İletişim hızımız tam 10 kat artacak. 5G'yi diğerlerinden ayıran ayrıntı da bulut tabanlı ve yazılım odaklı çekirdek mimarisidir. Şebekeyi daha esnek ve daha akıllı bir yapıya dönüştürüyor. Fiber hızına yakın bir deneyim sunulacak. Sanal ağlar kurulabilecek. Böylelikle, sağlık, üretim, lojistik gibi farklı alanlarda ihtiyaca yönelik hizmet verilecek.
Asıl önemli değişim üretim tarafında. Akıllı sensörler, robotik sistemler ve üretim hatlarının gerçek zamanlı verilerle yönetildiği arızaların tespit edilip üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni döneme giriyoruz. Hizmet kalitesi artacak, kaynak kullanımında önemli bir tasarrufu beraberinde getirecek. Üretkenlik zirveye ulaşacak.
Sağlıkta uzaktan müdahale imkanları gelişecek. Hedefimiz en yüksek seviyede yerli kullanım.
Ulaşımda trafik sistemleri anlık veri paylaşacak. Yollar daha güvenli olacak.
Eğitimde artırılmış gerçeklik, simülasyon ve gerçek zamanlı etkileşim daha fazla kullanılacak."
5G ile birlikte internet 10 kat daha hızlı olacak.
5G İLE İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER
Türkiye 5G'ye geçiş için çalışmalarına uzun süredir devam ediyor.
TBMM, stadyumlar gibi birçok alanda geçen yıl test çalışmaları kapsamında hizmete sunulan bu teknoloji, 1 Nisan itibarıyla ise ülke genelinde kullanılmaya başlanacak.
5G ilk aşamada 81 il merkezinde devreye girecek, 2 yıl içinde ülkenin her noktasına yayılacak.
BU AYARLARI YAPMAYI UNUTMAYIN
Beşinci nesil mobil haberleşme için kullanıcıların en başta bu teknolojiye uyumlu bir cep telefonu ile uyumlu bir SIM kartının olması gerekiyor. Halihazırda 4,5G teknolojisi ile uyumlu SIM kartlar 5G ile de uyumlu iken daha önceki teknolojilere ait sim kartların güncellenmesi şartı bulunuyor.
Uyumlu telefon ve SIM karta sahip olunduktan sonra geriye bu teknolojiyi aktif etmek kalıyor.
Türkiye'de bu hizmeti sunacak üç operatörde de SMS ile veya operatörlerin mobil uygulamaları üzerinden 5G aktif edilebiliyor.
Dördüncü ve son aşamada ise telefonun "Ayarlar", "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" kısmından şebekenin LTE veya 4,5G'den 5G'ye taşınması gerekiyor.
Uyumlu telefon ve sim kart sahip, hem operatör hem de telefonda 5G sistemlerini aktif eden kullanıcılar ise 1 Nisan itibarıyla kapsama alanı içinde bu teknolojiyi kullanabilecek.
5G'NİN 4,5G'DEN FARKI NE?
5G teknolojisiyle mobil internet hızı saniyede megabit seviyesinden gigabit noktasına ulaşabilecek ve mevcut hızlar en az 10 kat artacak. En önemli farkı, sadece hız değil, milisaniyeler seviyesinde düşük gecikme ve aynı anda çok sayıda cihazın sorunsuz bağlanabilmesi olacak.