Türkiye ABD'den Patriot hava savunma sistemi istedi mi?

Türkiye, ABD ve NATO'dan resmen Patriot hava ve füze savunma sistemi istedi mi?



Ankara-Washington hattındaki Patriot pazarlığı iddiaları bir süredir gündemde.



Amerikan yönetiminden gelen açıklamalar Türkiye'nin İdlib krizi nedeniyle resmen Patriot talebinde bulunduğu yönünde.



Amerikalı kaynaklara göre, Ankara bu talebini geçen hafta Türkiye'ye gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'e iletti.



TÜRKİYE'DEN YALANLAMA

Ancak Ankara'daki diplomasi ve güvenlik kaynakları Türkiye'nin ABD'den resmen Patriot talebinde bulunduğu iddialarını yalanladı. NTV'ye bilgi veren kaynaklar, "ABD'den resmi olarak bir talepte bulunmadık. Bu yönde bir hazırlığımız da yok" dedi.

'İSTEMEYE GEREK YOK'



Aynı kaynaklar, "Ancak ABD ya da NATO, İdlib konusunda, bizim istememize gerek kalmadan, ittifak dayanışması gereği, Patriot göndererek Türkiye'ye desteğini gösterirse bunu değerlendiririz" ifadesini kulandı.

BAKAN AKAR: PATRIOT DESTEĞİ OLABİLİR



CNN Türk yayınına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Daha önce savunma bataryası gönderdiler. Bizim ülkemize karşı hem tehdit var hem de yaşanmış bazı olaylar var. Bu manada bir Patriot desteği olabilir" dedi.

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