Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Mühittin Özdemir görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ile Adli Tıp Kurumunda atama ve görevden almalar gerçekleşti.

Yayımlanan karara göre atama ve görevden alımlar şu şekilde;



Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı, yerine Bekir Altun atandı.

Ayrıca, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Başkanlığına Mehmet Ali Selçuk atanırken, üyeliklere ise 20 yeni isim atandı.