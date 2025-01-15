Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Mühittin Özdemir görevden alındı
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Mühittin Özdemir görevden alındı. Özdemir'in yerine ise Bekir Altun atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ile Adli Tıp Kurumunda atama ve görevden almalar gerçekleşti.
Yayımlanan karara göre atama ve görevden alımlar şu şekilde;
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı, yerine Bekir Altun atandı.
Ayrıca, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Başkanlığına Mehmet Ali Selçuk atanırken, üyeliklere ise 20 yeni isim atandı.
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