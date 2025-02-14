Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, Meclis'ten geçti

Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Yasayla Türkiye Adalet Akademisi hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim planlarını hazırlayacak ve uygulayacak.



Akademi bünyesinde kurulacak Hukuk Araştırmaları Merkezi, hakim ve savcıların uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yapabilecek.



Meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından akademiye atanabilecek.



Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak

