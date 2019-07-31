Türkiye, Afganistan'daki yolcu otobüsüne yapılan bombalı saldırıyı kınayarak, bu ülke halkına taziyelerini iletti.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Herat vilayetinde bir yolcu otobüsüne yapılan saldırıda çok sayıda ölen ve yaralananın olmasından duyulan üzüntü dile getirildi.



Afganistan'da seçim kampanyası döneminin başlatıldığı ve barış süreci çabalarının ileri bir aşamaya getirildiği bu dönemde, terör eylemlerinin artmasının endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.



Yol kenarına yerleştirilen bombanın, Herat'tan Farah vilayetine giden yolcu otobüsünün geçtiği sırada patlaması sonucu en az 34 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

