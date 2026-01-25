Türkiye, Aynularab'a 11 TIR insani yardım malzemesi sevk etti
25.01.2026 19:20
Son Güncelleme: 25.01.2026 19:32
Anadolu Ajansı
Türkiye'den Aynularab'a yardım TIR'ları
Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesindeki sivil halka ulaşması amacıyla 11 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.
Bu kapsamda, AFAD ve Türk Kızılay'ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, bebek bezi ve gıda yüklü 5 olmak üzere toplam 11 TIR, Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkeziyle işbirliği içinde bugün bölgeye sevk edildi.