Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan savunma bakanları Ankara'da görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ve ardından Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir araya geldi.

Toplantı kapsamında askeri, sağlık ve eğitim alanlarında iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan protokol, Güler, Hasanov ve Chikovani tarafından imzalandı. Ankara'da Merkez Orduevi'nde gerçekleştirilen imza seremonisinin ardından 3 bakan ortak basın toplantısı düzenledi.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ilişkilerine değinerek, "Her alanda büyük bir gelişim kaydeden münasebetlerimizle bölgesel konularda sergilediğimiz yakın iş birliği örnek teşkil etmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, Güney Kafkasya'da barış, istikrar, ulaşım ve iş birliği temelli yeni bir dönemin başlaması adına umut vericidir. Bu kapsamda bugünkü toplantımızda, bölgemizde barış dolu bir geleceğin tesis edilmesi düşüncesinden hareketle savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ikili ve üçlü iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunduk. Tüm bu konularda ortak bir anlayışa sahip olduğumuzu memnuniyetle teyit ettik. Dolayısıyla Kafkasya’nın üç önemli ülkesi olarak bölgesel istikrar ile kalıcı güvenlik ve huzur için çalışmalarımıza büyük bir kararlılıkla ve dayanışma halinde devam edeceğiz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki Türkiye, Kafkasya’nın barış ve huzur içerisinde ve ortak çıkar temelinde gelişen, kalkınmış bir coğrafya olmasını, bölgesel ve küresel güvenlik açısından stratejik bir öncelik olarak görmektedir. Bu noktada ayrıca dikkat çekmek istediğim hususlardan birisi de komşumuz Azerbaycan ve Gürcistan’ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizdir" ifadelerini kullandı.



"İŞ BİRLİĞİMİZ, ARTARAK DEVAM EDECEK"



Kafkasya'nın, tarihi ve stratejik konumu nedeniyle hem bölgesel istikrarın hem de uluslararası güvenlik dengeleri açısından kritik önemde olduğuna dikkat çeken Güler, "Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü iş birliği, ülkelerimizin ortak yarar ve beklentilerine hizmet ederken, aynı zamanda Kafkasya'nın barış ve istikrarına da büyük katkılar sağlamaktadır. İfade etmiş olduğum çok yönlü yakın ve güçlü iş birliğimizi daha da geliştirmek hususundaki irademizi, imzaladığımız Üçlü Toplantı Protokolü ile bir kez daha teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki yapıcı diyalog ve iş birliğinin, önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, değerli mevkidaşlarım General-Polkovnik Zakir Hasanov ve Irakli Chikovani'yi Türkiye’de ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.



Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani de Türkiye'de olmaktan ve imzalanan iş birliği protokolünden memnun olduklarını belirtti.