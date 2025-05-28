Türkiye-Azerbaycan-Pakistan zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş birliğimiz daha da pekişecek"

Burada Erdoğan ve Aliyev, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye 'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Azerbaycan Bağımsızlık Günü için özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Laçın şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü zirvesinde açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla artık bölgenin istikrar, refah, kalkınmanın odağı haline gelmesini arzuluyoruz.



Pakistan-Hindistan geriliminin ateşkesle sonuçlanmasından memnuniyet duyuyorum.



Ateşkesin kalıcı barışa evrilmesi temennimizdir.



Ticaret, yatırımlar, ulaştırma, enerji, savunma ve terörle mücadele başlıkarında ortak vizyonu yansıtan bir çerçeve hazırlanacak.

Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor.

Zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz."