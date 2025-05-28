Türkiye-Azerbaycan-Pakistan zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş birliğimiz daha da pekişecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü zirvesinde yaptığı açıklamada, "30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla bölgenin istikrar odağı haline gelmesini arzuluyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü için özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Laçın şehrine gitti.
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün tarafından karşılandı.
Burada Erdoğan ve Aliyev, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü zirvesinde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla artık bölgenin istikrar, refah, kalkınmanın odağı haline gelmesini arzuluyoruz.
Pakistan-Hindistan geriliminin ateşkesle sonuçlanmasından memnuniyet duyuyorum.
Ateşkesin kalıcı barışa evrilmesi temennimizdir.
Ticaret, yatırımlar, ulaştırma, enerji, savunma ve terörle mücadele başlıkarında ortak vizyonu yansıtan bir çerçeve hazırlanacak.
Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor.
Zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz."
İSRAİL'E BASKI ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:
Sınır aşan tehditlere karşı ortak kararlılığımızı sürdüreceğiz.
Uluslararası sistem meşruiyet krizine sürükleniyor.
İsrail'in Filistin'deki yayılmacı politikalarını görüyoruz.
Gazze'de katledilen masum çocuklar ve insanların haklarını savunmada kararlıyız.
Coğrafyamız kana ve gözyaşına doymuştur.
Dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi, acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz."
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