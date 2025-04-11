Türkiye, BAE ilişkilerini daha üst seviyeye taşıyacak

Birleşik Arap Emirlikleri nezdindeki Türkiye Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan’a güven mektubunu sundu.



Abu Dabi’deki tören, Vatan Sarayı’nda gerçekleşti. Törene, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid el Nahyan, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Abdullah da katıldı.



Büyükelçi Göktaş, kabul sırasında, Türkiye-BAE ilişkilerini daha üst seviyelere taşımak için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.



Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ise Türkiye ile ikili ilişkilerin gelişmesine önem verdiklerine işaret ederek Büyükelçi Göktaş’a görevinde başarılar diledi.



LÜTFULLAH GÖKTAŞ KİMDİR?



Büyükelçi Göktaş, gazeteci, yazar ve dinler tarihi uzmanı olarak da tanınıyor. Göktaş, gazetecilik döneminde 1998-2011 yılları arasında NTV’nin İtalya Temsilcisi olarak da çalışmıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Basın Başdanışmanlığını yapan Göktaş, Vatikan Büyükelçisi görevinde de bulundu.



İtalya ve Vatikan’dan devlet nişanları bulunan Göktaş, Şubat’ta Abu Dabi Büyükelçiliğine atanmıştı.

