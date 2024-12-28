Türkiye Bankalar Birliği: Bankalar döviz kabul etmeye başlamıştır

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bir açıklama yayımlayarak bankaların döviz banknotu kabul etmeye başlayacağını bildirdi.



Piyasada 100 dolar ve 50 dolarlık sahte banknotların tespit edilmesinden sonra bankalar ATM ve para sayma makinelerini güncellemek için ABD Doları cinsinden döviz kabulünü askıya aldı.



TBB'den yapılan açıklamada, döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığı belirtilerek bankaların döviz banknotlarını kabul etmeye başlayacağı bildirildi.

Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:



"Bankalarımız tarafından döviz banknotların kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.



Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup, bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır.



Kamuoyunun bilgisine sunulur.



Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği"