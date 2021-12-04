Türkiye Barolar Birliği yeni başkanını  seçiyor

Türkiye Barolar Birliği'nin, iki gün sürecek genel kurulda yeni başkanı seçilecek.



Genel kurulun ilk günü, Başkanlık Divanı seçilecek ve geçmiş dönem raporları ile genel kurul gündemi görüşülecek. İkinci gün ise başkanlık seçimi yapılacak, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları belirlenecek.

Genel kurulda 348 delege oy kullanacak. En fazla oy alan aday, Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı seçilecek. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı için şu ana kadar mevcut Başkan Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan adaylıklarını açıkladı.

Genel kurul, corona virüs tedbirleri kapsamında geçen yıl ertelenmişti.