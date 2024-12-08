Türkiye Barolar Birliği'nde seçim

Türkiye Barolar Birliği yeni başkanını seçiyor.

Kurulun açılış konuşmasını yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, mesleki yargı sistemine ilişkin ya da hak ve özgürlüklerle ilgili hiçbir meselede geri durmadıklarını söyledi.



Sağkan, hiçbir sorunu görmezden gelmediklerini, hiçbir "hukuksuzluğa" sessiz kalmadıklarını dile getirdi.

Türkiye Barolar Birliği'nde başkanlık ve yönetim kurulu seçimi bugün yapılacak.