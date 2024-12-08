Türkiye Barolar Birliği'nde seçim
Türkiye Barolar Birliği 38'inci Olağan Kurulu Ankara'da yapılıyor. Bugünkü başkanlık seçiminde mevcut başkan Erinç Sağkan ve 2 aday daha yarışacak.
Türkiye Barolar Birliği yeni başkanını seçiyor.
Kurulun açılış konuşmasını yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, mesleki yargı sistemine ilişkin ya da hak ve özgürlüklerle ilgili hiçbir meselede geri durmadıklarını söyledi.
Sağkan, hiçbir sorunu görmezden gelmediklerini, hiçbir "hukuksuzluğa" sessiz kalmadıklarını dile getirdi.
Türkiye Barolar Birliği'nde başkanlık ve yönetim kurulu seçimi bugün yapılacak.
ADAYLAR KİM?
Başkanlık için şu ana kadar mevcut Başkan Erinç Sağkan, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez adaylıklarını açıkladı.
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