Türkiye bir ülkeye daha Covid-19 kapsamında yardım gönderdi (MSB açıkladı)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tunus'a corona virüs kapsamında sağlık ekipmanları göndererek yardımda bulunduklarını duyurdu. Kargoda yine Mevlana'nın sözlerinin yer aldığı görüldü.

ntv.com.tr 08.05.2020 - 09:07

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Türkiye, corona virüs önlemleri kapsamında diğer ülkelere de yardımını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabında yer alan bilgide şu ifadeler yer aldı:

''Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus’a gönderildi''

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