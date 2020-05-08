Türkiye bir ülkeye daha Covid-19 kapsamında yardım gönderdi (MSB açıkladı)

Türkiye, corona virüs önlemleri kapsamında diğer ülkelere de yardımını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus’a gönderildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xU6yI1TPrG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2020

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabında yer alan bilgide şu ifadeler yer aldı:



''Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus’a gönderildi''