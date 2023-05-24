Türkiye Çevre Haftası ne zaman kutlanacak? Türkiye Çevre Haftası tarihleri

DENİZLERİN ÖNEMİ ANLATILACAK



5 Haziran'da denize kıyısı olan illerde denize, olmayan illerde ise uygun su yüzeylerine depremden etkilenen tüm vatandaşlar adına saygı çelengi bırakılacak. Denize kıyısı olan illerde sahil ve deniz kirliliğini engellemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Diğer illerde ise şehrin doğal çevresine göre çevre kirliliğine dikkat çekmeye yönelik aktiviteler yapılarak dünyanın yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan denizlerin önemi anlatılacak.



DENİZ ÇÖPÜ AVI BAŞLATILACAK



Bir balıkçı barınağında balıkçıların katılımıyla deniz çöpü avı başlatılacak. Bir günde en çok deniz çöpü toplayan ve ilk 3'e giren balıkçı teknelerine çeşitli ödüller verilecek. 'Sıfır Atık Mavi' kapsamında toplanan deniz çöpleri uygun bertaraf tesisine gönderilecek. Denizlere ulaşan atıkların ve deniz çöplerinin, deniz yaşamına etkisini en güzel şekilde anlatan 3 farklı fotoğrafa ödül verilecek. Çocuklara yönelik söyleşi, gösteri ve konferanslar düzenlenecek. 'Temiz Bir Dünya için Denizlerimizi Temiz Tutalım' temasıyla ilkokullar arası resim; ortaokullar ve liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecek. Denizlerin temiz tutulmasına dikkat çekilmesi, iklim değişikliğine yönelik farkındalığın arttırılması ve halk deniz etkileşiminin artırılması için denize kıyısı olan şehirlerde, sahil kesimlerinde, denize kıyısı olmayan şehir merkezlerinde bisiklet turu düzenlenecek.