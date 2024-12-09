Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü 47 personel alımı yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) personel alımları yapılacak.TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 47 demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü ve 2 uzak yol birinci zabiti alınacak.



Talepler bugünden itibaren 13 Aralık'a kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak.



Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri ile sözlü sınav tarihi ve yeri gibi bilgiler TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.



Adayların evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na teslim etmesi gerektiği bildirildi.



ALIMLAR HANGİ İLLERDE YAPILACAK?



Demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü olarak istihdam edilecek 47 personel, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana, Afyonkarahisar'da, 2 uzak yol birinci zabiti ise Bitlis'te görevlendirilecek.