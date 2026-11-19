Türkiye ve 14 ülkenin dışişleri bakanları, İngiltere ve Avustralya hükümetlerinin işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen yasa dışı İsrail yerleşim faaliyetlerine karşı, yerleşim inşasında rol alan şirketleri hedef alan tedbirler de dahil olmak üzere, yaptırım uygulama kararlarını memnuniyetle karşıladı.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Maldivler, Mısır, Nijer, Pakistan, Somali, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, İngiltere ve Avustralya'nın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulama kararına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, İngiltere ve Avustralya'nın işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı İsrail yerleşimlerinin inşasında faaliyet gösteren şirketler de dahil olmak üzere, yerleşim faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulama kararlarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İngiltere'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engelleyen bir kuruluşa yönelik yaptırım uygulama kararının da memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede bakanlar, E1 yerleşim planı dahil olmak üzere yerleşim faaliyetlerinden sorumlu kuruluş ve şahıslar ile yerleşimlerin genişletilmesini ve ilhak politikalarını destekleyen, kolaylaştıran veya hayata geçiren kuruluş ve şahıslara yönelik uygun uluslararası tedbirlerin alınması ve yaptırımlar uygulanması suretiyle hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklerini ifade etmektedir."

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü yerleşim politikalarının, özellikle E1 yerleşim planının ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda yürütülen bağlantılı yerleşim faaliyetlerinin en güçlü şekilde kınandığı vurgulanan açıklamada, İngiltere ve Avustralya'nın söz konusu kararlarının uluslararası toplumun diğer üyelerini de benzer adımlar atmaya teşvik etmesi temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, bu tedbirlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2334 (2016) sayılı kararı dahil uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları ile tüm devletlerin, İsrail'in hukuka aykırı işgali sonucunda ortaya çıkan durumu hukuki olarak tanımama ve işgalin yarattığı durumun sürdürülmesine yönelik yardım veya destek sağlamama yükümlülüklerini içeren Uluslararası Adalet Divanının 19 Temmuz 2024 tarihli İstişari Görüşü'yle uyumlu olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'e yerleşim faaliyetleriyle bağlantılı olarak aldığı tüm tedbirleri ve işgal altındaki Filistin topraklarının coğrafi ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan diğer tüm uygulamalarını geri alma çağrılarının yinelendiği açıklamada, İsrail'in Gazze'de tırmandırdığı askeri gerilim kınandı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi, insani durumun ele alınması, yeniden imar ve toparlanma çalışmalarının kolaylaştırılması ve kalıcı barışın temellerinin atılması amacıyla Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Planı'nın eksiksiz ve derhal uygulanması çağrısında bulunuldu.

Gazze'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesis edilmesinin yegane uygulanabilir yolunun uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları uyarınca, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen, coğrafi bütünlüğe sahip ve sürdürülebilir bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla gerçekleşecek iki devletli çözümün uygulanmasından geçtiğinin altı çizildi.