Türkiye dahil beş ülkede dev operasyon: Lüks cipler, altınlar ve banka hesaplarına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye ile birlikte beş ülkede uluslararası uyuşturucu şebekelerine yönelik Orkinos-Bulut isimli operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika ile Türkiye'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda dokuzu yurt dışında 225'i yurt içinde 234 üst düzey organize suç örgütü üyesinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı, gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun kırmızı bültenle arandığı bilgisini paylaştı.

KOKAİN VE EKSTAZİ SEVKİYATINA DARBE VURULDU

Operasyon kapsamında, Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla ile bilgi ve belge paylaşımı da yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin; Türkiye ve Avrupa’ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve karayoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden; eroin, Balkan ülkeleri üzerinden, skank ve Avrupa ülkeleri üzerinden ekstazi maddelerinin üretimini ve sevkiyatını yapmaya çalıştıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, "Belirlediğimiz hedef şahıslar, ülkemizde ve yurt dışında ele geçirilen 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan da sorumluydular." dedi.