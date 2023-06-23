Türkiye Değişim Partisi CHP'ye katıldı

Mustafa Sarıgül, genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleştiğini duyurdu.

Türkiye Değişim Partisi CHP'ye katıldı
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Değişim Partisi (TDP), Cumhuriyet Halk Partisi'ne () katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TDP Genel Başkanı ve  Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Partimiz olağanüstü Kongresini yapmış CHP ile birleşmesinin yararlı olacağına karar vermiştir." dedi.

Sarıgül, "Bugün itibari ile aldığımız kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir." diye konuştu.

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"KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDAYIZ"

CHP'de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları sürerken Sarıgül, 'na desteğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Sarıgül, "CHP'yi derleyecek, toparlayacak yerel seçime hazırlayacak isim Kemal Kılıçdaroğludur." ifadelerini kullanmıştı.

Sarıgül, CHP listesinden girdiği 14 Mayıs'taki seçimlerde Erzincan milletvekili seçilmişti. TDP, 17 Aralık 2020 tarihinde CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül tarafından kurulmuştu. 

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