Türkiye Değişim Partisi CHP'ye katıldı

Türkiye Değişim Partisi (TDP), Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TDP Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Partimiz olağanüstü Kongresini yapmış CHP ile birleşmesinin yararlı olacağına karar vermiştir." dedi.

Sarıgül, "Bugün itibari ile aldığımız kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir." diye konuştu.