Mustafa Sarıgül kimdir? Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün biyografisi

Türk iş insanı ve siyasetçi Mustafa Sarıgül, 15 Kasım 1956 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. 1999-2014 yılları arasında İstanbul'un Şişli ilçesinin belediye başkanlığını yapmıştır.



Ekim 2020'de "Türkiye Değişim Hareketi"ne katıldı.



Sarıgül'ün, TBMM'de bir Milletvekili, İstanbul'da Direksiyon Sallamak ve kendi hayatını anlattığı Ne Bir Eksik Ne Bir Fazla adlı üç kitabı bulunmaktadır.

Şişli Meslek Yüksek Okulu mütevelli heyeti başkanlığını yapmaktadır.

EĞİTİM HAYATI

Sarıgül, eğitimine Güngören Köyü İlkokulunda başladı. Ailesinin İstanbul’a göç etmesi nedeniyle eğitimine İstanbul’da devam etti. Liseyi Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu.