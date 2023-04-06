Mustafa Sarıgül kimdir? Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün biyografisi

Türk iş insanı ve siyasetçi Mustafa Sarıgül, 15 Kasım 1956 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. 1999-2014 yılları arasında İstanbul'un Şişli ilçesinin belediye başkanlığını yapmıştır.
Ekim 2020'de "Türkiye Değişim Hareketi"ne katıldı.
Sarıgül'ün, TBMM'de bir Milletvekili, İstanbul'da Direksiyon Sallamak ve kendi hayatını anlattığı Ne Bir Eksik Ne Bir Fazla adlı üç kitabı bulunmaktadır.
Şişli Meslek Yüksek Okulu mütevelli heyeti başkanlığını yapmaktadır.
EĞİTİM HAYATI
Sarıgül, eğitimine Güngören Köyü İlkokulunda başladı. Ailesinin İstanbul’a göç etmesi nedeniyle eğitimine İstanbul’da devam etti. Liseyi Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu.
SİYASİ YAŞAMI
CHP dönemi
Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçesi Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeliği ile başladı. Daha sonra Gençlik Kolu Yönetim Kurulu sekreterliği, Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Başkanlığı, ilçe başkanlığı, il başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.
SHP dönemi
1987 Genel Seçimlerinden önce yapılan ön seçimde en yüksek oyla liste başı olurken seçmenin kullandığı tercihli oyların da çoğunu alarak Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) listesinden TBMM 18. Dönem İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Türkiye’nin en genç milletvekili olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü ile birlikte parlamentoda görev yaptı.
TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği, Türk Parlamenterler Birliği Üyeliği, Türk-Alman Parlamento Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi üyeliği, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Asbaşkanlığı gibi görevlerde bulundu.
TDH dönemi (2009-2010)
2014 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Sarıgül, %41’e yakın bir oy aldı.
Türkiye Değişim Partisi 20.12.2020 tarihinde Türkiye Değişim Partisi'ni kurmuştur. Kurucular kurulunun yaptığı ilk toplantıda oy birliğiyle genel Başkan seçilmiştir.