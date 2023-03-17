Türkiye deprem fırtınası | Yılbaşından itibaren Türkiye'de 24 bin deprem meydana geldi

NTV- Osman Terkan

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde binlerce sarsıntı meydana gelirken sarsıntılar ise sürüyor.

Deprem bölgesinde 6 Şubat'tan itibaren 18 bin artçı sarsıntı yaşanırken, yılbaşından bu yana tüm Türkiye'de meydana gelen deprem saysısı 24 bin olarak ölçüldü.

Peki yaşanan bu deprem fırtınası normal mi? Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, deprem fırtınasını NTV'ye değerlendirdi.

"400 KM BOYUNCA KABUK KIRILDI"

Türkiye'nin içinde 485 tane diri fayı olduğunu dile getiren Özkaymak, "Deprem bölgesinin dışında işte Kayseri ve Niğde'de yakın coğrafyada daha kuzeyde Bolu'da en son bağımsız depremler gelmeye başladı." dedi.

Bu sarsıntıların normal olduğunu belirten Özkaymak, "Kabuk ölçeğinde 400 km boyunca bir kabuk kırıldı. Türkiye'nin içerisinde yani muazzam bir rakam. Bu kırılmayla meydana gelen sismik hareketlilik başka faylar üzerinde de sismik hareketlere neden olmuş olabilir ve olacaktır da devam da edecektir." ifadelerini kullandı.



Hem deprem bölgesi hem de Türkiye genelindeki sarsıntıların 2-3 ay daha devam edebileceği söylenirken Özkaymak, "Bu artçılar birkaç sene daha devam edecek. Bir süre sonra tabi bunların sayıları ve büyüklükleri azalarak devam edecek." diye konuştu.

ZEMİN ÖNEMİ

Özkaymak, deprem üretme potansiyeline sahip fayların izlenmesi ve olası depremlere karşı hızla önlem alınması gerektiğini söyledi.

Özkaymak, depremden korunmanın birincil koşulu da doğru zemin tercihi olduğunu vurguladı.

Özkaymak, "Sağlam zeminlere yapılmış depreme dayanıklı binalar faylardan uzak yıkılmıyor.Çok net.Bizim yapacağımız tek şey,iyi bir yer seçimi yapabilmek,sağlam kayaların üzerine sağlam binalar yapmak.Biz bunu yaptığımız sürece ölümleri konuşmayacağız." diye konuştu.

