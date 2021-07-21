Türkiye Diyanet Vakfı, Van'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı

"Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte 28 yıldır vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl da Türkiye'de 81 ilde, yurt dışında 77 ülke 335 bölgede Türk milletinin emaneti kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.



Van'ın Gürpınar ilçesindeki Van-Et Entegre Tesisleri'nde TDV ekiplerinin gözetiminde 15 bin 190 hisse kurbanın kesimi yapıldı.

Kurban etleri prçalanarak paketlendikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.



Van'da vatandaşların vekalet verdiği 15 bin 190 hisse kurbanın kesimini yaptıklarını aktaran TDV Bölge Sorumlusu Hasan Kader, "Kurbanlıklar dini vecibelere uygun şekilde veteriner hekim eşliğinde kesildi. Allah bağışçılarımızın kurbanlarını kabul etsin. Kesilen kurbanların etlerini, yetim, dul, yaşlı ve bakıma muhtaç insanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık" dedi.