Türkiye Diyanet Vakfı, Van'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Van'da kesilen kurbanların etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 21.07.2021 - 15:38

Türkiye Diyanet Vakfı, Van'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı

"Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte 28 yıldır vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl da Türkiye'de 81 ilde, yurt dışında 77 ülke 335 bölgede Türk milletinin emaneti kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Van-Et Entegre Tesisleri'nde TDV ekiplerinin gözetiminde 15 bin 190 hisse kurbanın kesimi yapıldı.

Kurban etleri prçalanarak paketlendikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Van'da vatandaşların vekalet verdiği 15 bin 190 hisse kurbanın kesimini yaptıklarını aktaran TDV Bölge Sorumlusu Hasan Kader, "Kurbanlıklar dini vecibelere uygun şekilde veteriner hekim eşliğinde kesildi. Allah bağışçılarımızın kurbanlarını kabul etsin. Kesilen kurbanların etlerini, yetim, dul, yaşlı ve bakıma muhtaç insanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık" dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...