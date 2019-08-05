Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile 7 kıtada vekaletle kurban kesecek.

Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurtiçi için 890 TL, yurtdışı için ise 725 TL olarak belirlendi.



Kurban çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat "Bu yıl başlattığımız “1 Kurban 1 Kur’an” projesi kapsamında www.tdv.org web sayfamıza giren bağışçılarımız açılan ekranda “Hızlı Bağış Yap” butonuna bastıklarında kurban bağışında bulunurken Kur’an-ı Kerim de bağışlayabilecek" dedi.

Polat, "Vatandaşların vekaletle kurban kesimi hakkında sağlıklı bilgi alabilmesi ve bağış yapabilmesi için Türkiye genelinde 81 il 1001 şubemiz aracılığıyla İstanbul’da Büyük Çamlıca Camii, Ankara’da Hacı bayram Camii avlusu gibi kentlerin önemli noktalarında kurban bağış stantları açtık. Bunların yanı sıra bu yıl ilk defa Edirne’de Kapıkule sınır kapısı girişinde stant açarak yurtdışından gelen gurbetçilerimize su ve lokum ikramında bulunup hem vakfımızı tanıtıyoruz hem de bağışta bulunmak isterlerse bağışlarını kabul ediyoruz" diye konuştu.

MOBİL KURBAN UYGULAMASI



Polat, hayırseverlerin "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden online bağışın yanı sıra bu yıl ilk kez hayata geçirilen mobil uygulamaları kullanarak da bağış yapabileceğini söyledi. Polat şöyle devam etti:



"İl ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız ayrıca Vakıf Genel Merkezimizde gönüllülerimizin desteğiyle haftanın 7 günü 08:00 ile 23:00 saatleri arasında aktif olan çağrı merkezimizi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında ve bağış konusunda detaylı bilgi alabilir. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve ataşelikler ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışlarını güvenle yapabilirler."



Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat

6 BİN 500 KİŞİLİK EKİP



"Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize hayırsever halkımızın yardım elini uzatıyoruz" diyen Polat, şunları kaydetti:



"Vekaletle Kurban Kesim Programı Türkiye'de il ve ilçe müftülükleri, yurtdışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ile ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla iş birliği içerisinde yapılıyor. İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanların etlerini, yurtiçinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurtdışında ise 7 kıtada öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğudan Latin Amerika'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızdaki mazlum kardeşlerimize dağıtıyoruz.



Görevli ve gönüllülerimiz başta olmak üzere bağış aşamasından, kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadarki süreçte yer alan şube görevlilerimiz, ülkemizdeki ve yurtdışındaki din görevlileri ile yardımcı kuruluşlardaki çalışanlar olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 kişilik bir ekiple 2019 yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz."



﻿HEDEF 20 MİLYON İHTİYAÇ SAHİBİ



Geçen yıla ilişkin rakamsal bilgiler de veren Polat, şunları kaydetti:



"2018 yılında Vakfımıza emanet edilen 430 bin 008 hisse kurban; yurtiçinde il ve ilçeler olmak üzere 287 merkezde, yurtdışında 143 ülkenin 436 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilmiş ve böylece 17 milyon insana ulaştık.



Bu yıl da Türkiye’de 72 il, 202 ilçenin 278 kesim noktasında, yurtdışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak yaklaşık 20 milyon ihtiyaç sahibine Türkiye’nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz."