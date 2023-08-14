Türkiye, ekolojik köprü sayısını artıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Karayolu ve demiryolu olmak üzere toplam 8 adet “Ekolojik Köprü” inşa ettik. 3 Ekolojik Köprümüzün yapım çalışmaları da devam ediyor. Yeşil koridorlar, ekolojik köprülerde canlı hayatına can katıyor, yaban hayatına nefes aldırıyor.” dedi.

Yaban hayatının korunması ve ekolojik dengenin sağlanması amacıyla özellikle yaban hayvanlarının güvenli geçişlerini sağlamak üzere ekolojik geçiş yapılarının tasarlandığını belirten Bakan Uraloğlu, “Ekolojik köprüler, yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlayarak biyolojik çeşitliliği koruma konusunda büyük bir önem taşımaktadır." diyerek sözlerine şunları ekledi:

"Ayrıca, bu projelerin çevre dostu yaklaşımla yeşil alanların tahribatının önüne geçilmekte ve trafik akışının düzenlenmesiyle emisyon azaltımına katkı da sağlamaktadır. Otoyolu projelerinde yapım çalışmaları başlamadan çevreye uyumlu bir şekilde tasarlanarak, ekolojik alt ve üst geçitler projelendiriliyor. Bu sayede yaban hayvanlarının geçişleri ve habitat koridorları da korunmuş oluyor.”