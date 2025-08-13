Türkiye, Ekvador diplomatik ilişkilerinin 75. yılı: Galata Kulesi'ne Ekvador bayrağı yansıtıldı
Türkiye ve Ekvador arasındaki diplomatik temasın 75. yılı İstanbul'da kutlandı. Galata Kulesi'ne Türk ve Ekvador bayrakları yansıtıldı.
İsmini, kuzey ve güney yarım küreleri birbirinden ayıran hayali hattan alıyor.
Güney Amerika'daki Ekvador ile Türkiye arasında yaklaşık 12 bin kilometre var.
Ancak bu uzak mesafeye rağmen iki ülke arasında yakın ilişkiler bulunuyor.
"EKVATOR'UN STRATEJİK SEKTÖRLERİNE DEĞER KATIYOR"
Ekvador'un Türkiye Büyükelçisi Pedro Vintimilla Vega ise ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yaptı.
Vega, "Ekonomik alanda, aromatik kakaomuz, muzumuz, çiçeklerimiz ve kahvemiz Türkiye pazarında giderek daha fazla yer bulurken; Türk yatırımı ve teknolojisi Ekvador’un stratejik sektörlerine değer katıyor." dedi.
"UMUT VERİCİ BAŞARININ TEMELİDİR"
"Burs programlarını genişletmeli, doğrudan uçuşları artırmalı ve kamu ile özel sektörü ortak değer zincirleri keşfetmeye teşvik etmeliyiz." diyen Vega, "Yetmiş beş yıllık diplomasi umut verici bir başarının temelidir." diye konuştu.
TİCARET HACMİ 139 MİLYON DOLAR OLDU
Öte yandan Türkiye-Ekvador arasındaki ticaret hacmi 2024 rakamlarıyla 139 milyon dolar oldu.
