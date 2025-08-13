Türkiye, Ekvador diplomatik ilişkilerinin 75. yılı: Galata Kulesi'ne Ekvador bayrağı yansıtıldı

İsmini, kuzey ve güney yarım küreleri birbirinden ayıran hayali hattan alıyor.

Güney Amerika'daki Ekvador ile Türkiye arasında yaklaşık 12 bin kilometre var.

Ancak bu uzak mesafeye rağmen iki ülke arasında yakın ilişkiler bulunuyor.

Türkiye ve Ekvador arasındaki diplomatik temasın 75. yılı İstanbul'da kutlanırken, Galata Kulesi'ne Türk ve Ekvador bayrakları yansıtıldı.

"EKVATOR'UN STRATEJİK SEKTÖRLERİNE DEĞER KATIYOR"

Ekvador'un Türkiye Büyükelçisi Pedro Vintimilla Vega ise ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yaptı.



Vega, "Ekonomik alanda, aromatik kakaomuz, muzumuz, çiçeklerimiz ve kahvemiz Türkiye pazarında giderek daha fazla yer bulurken; Türk yatırımı ve teknolojisi Ekvador’un stratejik sektörlerine değer katıyor." dedi.

