Türkiye, Endonezya'ya KAAN ihraç edecek

"HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM" "Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya teşekkürlerini iletti. Savunma Sanayİİ Başkanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii başta olmak üzere KAAN 'ın üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

"TÜRK MÜHENDİSLİĞİ KÜRESEL GÜVENLİK MİMARİSİNE YÖN VERİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, anlaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Bir asrı aşan havacılık yolculuğumuzda, şimdi kendi 5. nesil savaş uçağımızı dost ülkelerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, milli teknoloji hamlemiz sınırları aşıyor, Türk mühendisliğinin imzası, artık küresel güvenlik mimarisine yön veriyor." değerlendirmesinde bulundu.



KAAN'ın Endonezya'ya ihracatına yönelik ilk resmi adımın, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun huzurunda atıldığını aktaran Görgün, şunları kaydetti:



"TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Endonezya'nın seçkin savunma sanayisi firmalarıyla yürütülecek bu proje; ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik işbirliğinin en somut örneklerinden biri olacak. Bir zamanlar göğe bakıp 'bir gün bizim de uçağımız olacak' diyen ecdadın duası, mühendislerimizin aklıyla, milletimizin kararlılığıyla birleşti. KAAN, Vecihi Hürkuş'tan Nuri Demirağ'a uzanan yerli havacılık serüvenimizin en ileri adımlarından birisidir. Her zaman daha iyisi ve ötesi için tüm sektör olarak çalışmaya devam edeceğiz."