Türkiye Enerji Zirvesi sona erdi

Enerji Fuarcılık tarafından bu sene 13’üncüsü düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi 3 gün sürdü. Zirvenin son gününde kürsüye çıkan Bakan Kacır, ‘’Türkiye hızla değişen enerji denklemini ve fırsatları doğru analiz ederek uyguladığı politikalarla riskleri avantaja çeviren bir ülke haline geldi.’’ ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GÜVENLİ KÖPRÜ

Bakan Kacır ayrıca Türkiye’nin izlediği yoğun enerji diplomasisi ile ‘’kaynak ülkeler ve tüketici’’ arasında güvenli bir köprü görevi gördüğünü vurguladı.



Programda “Cumhuriyet’in Yüz Yılında Enerjinin Hikayesi” adlı özel bir oturum da yapıldı.



Doğalgaz piyasası ve Balkanlarda enerji güvenliği ticareti başlıkları masaya yatırıldı. “Dayanıklı ve sürdürülebilir olmada dijital dönüşümün rolü” başlığı da zirvenin son gününde tartışmaya açıldı.



3 gün süren zirve yerli ve yabancı bin 500'ün üzerinde konuğu ağırladı. Zirvenin özel konuğu ise Eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso oldu. 3 gün boyunca süren zirvede, enerji sektörünün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.