Türkiye Ermenileri’nden Atatürk dizisi açıklaması

Dijital yayın platformu Disney Plus tarafından tüm dünyada gösterilmek üzere çekilen Atatürk dizisinin sadece Türkiye'de yayınlanması kararı tepkilere neden olmuş, dizinin dünyada yayınlanmaması için Ermeni lobisinin platforma baskı yaptığı öne sürülmüştü.

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Atatürk dizisi ve iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Şirinoğlu, ABD merkezli bir dizi/film platformunca, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir dizinin yayından kaldırılmasından doğan haklı tepkiyi dikkatle izlediklerini belirtti.



"Bu adımın söz konusu ülkedeki Ermeni toplumu kuruluşlarının girişimleriyle alınmış olması da konunun bizler açısından bir başka dikkate değer boyutudur." ifadesini kullanan Şirinoğlu, şöyle devam etti:



"Türkiye Ermeni toplumu bu uygulamayı demokratik zihniyet, karşılıklı saygı ve hoşgörü, ifade özgürlüğü bakımından son derece tartışmalı bulmaktadır. Zira sanatın tezahürlerinin, sanatsal üretimin en sıkıntılı zamanlarda dahi toplumlar arasında diyaloğa ve empatiye zemin yaratabileceği aşikardır. Türkiye Ermeni toplumu, söz konusu tutumun ülkemizin değerleriyle ve devletimizin güvencesindeki bir arada yaşama geleneğimizle bağdaşmadığının tanığıdır."



Şirinoğlu, kimlik ve aidiyet hassasiyetlerinin, kutsal değerlerin gündelik hesaplarla hoyratça göz ardı edilmesinin dünyada körüklediği üzücü ortamın herkes tarafından üzüntü ve endişeyle izlendiğinin altını çizerek, "Bu vesilesiyle ABD'deki Ermeni kurum, kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine, Türkiye ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme sürecini desteklemeleri ve bu anlamda katkı sunabilmek adına daha sorumlu davranmaları için çağrıda bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.



DİZİNİN NEREDE VE NE ZAMAN YAYINLANACAĞI BELLİ OLDU

Öte yandan Atatürk dizisinin ne zaman ve nerede yayınlanacağı da belli oldu.



The Walt Disney Company'den yapılan açıklamaya göre, televizyona özel ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX kanalında yayınlanacak. Ardından ikinci film, 22 Aralık'tan itibaren sinemalarda olacak.



Her iki film 2024 yazında da FOX ekranlarında yayınlanacak.