Türkiye-Ermenistan arasında önemli görüşme

Türkiye ve Ermenistan arasında bugün önemli bir görüşme yapılacak. Özel temsilciler sınırda bir araya gelecek.

Türkiye-Ermenistan arasında önemli görüşme

'nin Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan'ın Türkiye Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ın görüşmesi Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Görüşmelerin ilk bölümü sınırın Ermenistan tarafında yapılacak. Görüşmelerin ikinci bölümü Türkiye tarafında Iğdır'da sınıra yakın bir bölgede devam edecek.

Geçen günlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınır altyapısı tamamlanan gümrük kapısını ziyaret etmişti. İki özel temsilcisi kararın uygulanabilmesi için yapılacakları ve bundan sonraki adımları konuşacak.

SINIR KAPANMIŞTI

Türkiye Ermenistan sınırı, Ermenistan'ın 1993 yılında Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesini işgal etmesi üzerine kapanmıştı.

İki ülke arasında İkinci Karabağ Savaşı sonrası başlayan görüşmeler sonrası, 2 Şubat 2022'de doğrudan uçuşlar başlamış, 1 Temmuz 2022'de ise sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması kararlaştırılmış ancak bu karar bir türlü uygulanamamıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Piyasalarda suikast etkisi: Altın ve petrol fiyatları yükselecek mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

CHP'den Soylu'ya yanıt

CHP'den Soylu'ya yanıt

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...