Türkiye-Ermenistan sınırından acı haber: Kayıp İsmail ölü bulundu
Iğdır'da kendisinden haber alınamayan İsmail Adir için Ermenistan sınırında başlatılan çalışmalardan acı haber geldi. 27 yaşındaki genç adam, dalgıç ekipleri tarafından nehirde ölü bulundu.
Iğdır'da, Ermenistan sınır hattında kaybolan gençten acı haber geldi.
Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan İsmail Adir'den (28) haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.
İSMAİL, ARAS NEHRİNE Mİ DÜŞTÜ?
Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Adir'in bulunması için çalışma başlattı.
Sınır hattından geçen Aras Nehri'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilen Adir, nehir ve civarında arandı.
DALGIÇLAR DA ARAMALARA KATILDI
Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıçları da bugün bölgedeki arama çalışmalarına katıldı.
AFAD ve jandarma ekipleriyle köy korucuları da nehir bölgesinde arama çalışması yürüttü.
Yağışlara bağlı nehir debisinin yüksek olması, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.
Dalgıç ekipleri, nehirde Adir'in cenazesine ulaştı.
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