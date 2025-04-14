Türkiye-Ermenistan sınırından acı haber: Kayıp İsmail ölü bulundu

Iğdır'da kendisinden haber alınamayan İsmail Adir için Ermenistan sınırında başlatılan çalışmalardan acı haber geldi. 27 yaşındaki genç adam, dalgıç ekipleri tarafından nehirde ölü bulundu.

Türkiye-Ermenistan sınırından acı haber: Kayıp İsmail ölü bulundu

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'da, sınır hattında kaybolan gençten acı haber geldi.

-Ermenistan sınırında bulunan İsmail Adir'den (28) haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

Türkiye-Ermenistan sınırından acı haber: Kayıp İsmail ölü bulundu - 1 Çalışmalara dalgıç ekipleri de eşlik ediyor

İSMAİL, ARAS NEHRİNE Mİ DÜŞTÜ?

Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Adir'in bulunması için çalışma başlattı.

Sınır hattından geçen Aras Nehri'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilen Adir, nehir ve civarında arandı.

Türkiye-Ermenistan sınırından acı haber: Kayıp İsmail ölü bulundu - 2 İsmail Adir

DALGIÇLAR DA ARAMALARA KATILDI

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıçları da bugün bölgedeki arama çalışmalarına katıldı.

AFAD ve jandarma ekipleriyle köy korucuları da nehir bölgesinde arama çalışması yürüttü.

Yağışlara bağlı nehir debisinin yüksek olması, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.

Dalgıç ekipleri, nehirde Adir'in cenazesine ulaştı.

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