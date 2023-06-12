Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizma toplantısının ayrıntılar belli oldu

Ankara 14 Haziran'da kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında kurulan "Daimi Ortak Mekanizma" dördüncü kez toplanacak. Toplantıda İsveç'in NATO üyelik süreci ele alınacak.

Toplantıda Türk heyetinin başkanlığını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç üstlenecek. Türk heyetinde ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar da yer alacak. Toplantıda 2022'de Madrid’de mutabık kalınan taahhütlerde ne gibi somut ilerleme sağlandığına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Son olarak İsveç, Türkiye’nin talepleri doğrultusunda yeni bir terörle mücadele yasası hazırlamış ve bu yasa 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girmişti



Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.



İSVEÇ'TEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

İsveç, NATO'ya üyelik için Türkiye'nin kararını beklerken, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinde yürürlüğe giren yeni ceza yasası düzenlemesinin Türkiye ile işbirliğini kolaylaştıracağını söyledi.

Billström, Varşova temasları sırasında basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin NATO'ya katılması için Türkiye ve Macaristan'ın onay vermediğini hatırlattı. İsveç'in 2010'dan bu yana yüksek terör tehdidi altında olduğunu söyleyen Billström, "Bu tehdidi bertaraf etmek yoğun ulusal ve uluslararası çabaları gerektirmektedir. İsveç'in yeni yasal düzenlemesi, Türkiye'nin yanı sıra diğer NATO ve AB ülkeleriyle işbirliğimizi kolaylaştıracaktır." dedi.

İsveç Parlamentosunda 3 Mayıs'ta onaylanan Anayasa değişikliği kapsamında terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasası, 1 Haziran’da yürürlüğe girdi. Yasa, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için başlıca taleplerinden biriydi. Yasada terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.