Türkiye genelinde 12 ilde bugün okullar tatil

Türkiye'de soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yurdun batı kesimlerinde aşırı soğuk hava etkili oldu. Erzurum'un Çat ilçesinde dün gece tormometreler - 13 dereceyi gördü. Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam etti.



Türkiye genelinde bugün de 12 ilde okullar tatil edildi.



Sivas, Kayseri, Aksaray, Erzincan, Bingöl, Hakkari ve Bayburt'ta bugün okullar kapalı olacak.



Batman'ın Sason, Çorum'un Oğuzlar, Artvin'in Şavşat ilçesinde de eğitime ara verildi.



Ordu Valiliği de Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye, Kumru, Ulubey ilçelerinde okulların tatil edildiğini duyurdu.



Giresun'un da bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

