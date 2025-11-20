Türkiye genelinde çöl tozu etkisi! Meteoroloji'den lodos uyarısı
20.11.2025 07:11
Son Güncelleme: 20.11.2025 08:05
NTV - Haber Merkezi
Yurt genelinde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Birçok ilde lodosla birlikte gökyüzünü çöl tozu kaplayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinde hafif sağanak yağış görülecek.
Yurdun diğer bölgelerinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Lodosla birlikte gelen çöl tozu nedeniyle bir çok bölgede hava puslu olacak. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis görüleceği de tahmin ediliyor.
Yurdun büyük bölümünde sis ve pus bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Kırklareli 20 derece.
- İstanbul 20 derece.
- Denizli 22 derece.
- İzmir 23 derece.
- Adana 27 derece.
- Ankara 17 derece.
- Samsun 23 derece.
- Malatya 12 derece.
- Diyarbakır 17 derece.
- Gaziantep 19 derece.