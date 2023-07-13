Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon: Bin 958 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde “Aranan Şahıslar Uygulaması” gerçekleştirildiğini açıkladı.



Denetimlerde, 2 bin 588 ikamet ve 5 bin 600 noktada uygulama yapıldı, 8 bin 158 ekip ve 28 bin 148 personel görev aldı. Uygulama kapsamında, 916'sı hükümlü, 1042'si yakalama emri ile aranan toplam 1958 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 473'ünün 2 yıla kadar, 304'ünün 5 yıla kadar, 72'sinin 10 yıla kadar, 55'inin 20 yıla kadar, 12'sinin 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ayrıca biri çocuk olmak üzere 7 kayıp kişi de uygulamalar sırasında bulundu.



Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 8 fişek, kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.