Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon: Bin 958 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında, 916'sı hükümlü, bin 42'si yakalama emri ile aranan toplam bin 958 kişi yakalandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon: Bin 958 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde “Aranan Şahıslar Uygulaması” gerçekleştirildiğini açıkladı.

Denetimlerde, 2 bin 588 ikamet ve 5 bin 600 noktada uygulama yapıldı, 8 bin 158 ekip ve 28 bin 148 personel görev aldı. Uygulama kapsamında, 916'sı hükümlü, 1042'si yakalama emri ile aranan toplam 1958 kişi yakalandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon: Bin 958 kişi yakalandı - 1

Yakalananlardan 473'ünün 2 yıla kadar, 304'ünün 5 yıla kadar, 72'sinin 10 yıla kadar, 55'inin 20 yıla kadar, 12'sinin 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon: Bin 958 kişi yakalandı - 2

Ayrıca biri çocuk olmak üzere 7 kayıp kişi de uygulamalar sırasında bulundu.

Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 8 fişek, kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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