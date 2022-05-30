Türkiye genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde artmaya devam edecek, Kıyı Ege'de biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 33

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu 33

Samsun: Parçalı bulutlu 26

Trabzon: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36