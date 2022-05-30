Türkiye genelinde hava durumu

Haberler - İHA 30.05.2022 - 08:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde artmaya devam edecek, Kıyı Ege'de biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 33
İstanbul: Parçalı bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu 33
Samsun: Parçalı bulutlu 26
Trabzon: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36