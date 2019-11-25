Türkiye genelinde hız ve alkol denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, yurt genelinde 23-24 Kasım'da eş zamanlı yapılan radarla hız denetimlerinde 19 bin 836 hız ihlali belirlendi.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 23-24 Kasım'da hız denetimleri gerçekleştirildi.



Denetimlerde 19 bin 836 hız ihlali tespit edildi, 297 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü belgesine geçici olarak el koyuldu.



Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 58'i trafik ekiplerince durdurularak yaptıkları ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 42'sinin ise plakasına ceza yazıldı.



Denetimlerde ayrıca 21 bin 562 kural ihlalinin yapıldığı tespit edildi.



TRAFİKTE ALKOL DENETİMİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, ülke genelinde 22-23 Kasım'da eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde bin 505 sürücünün alkol ve 4 sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 81 bin 723 sürücünün teste tabi tutulduğu 22-23 Kasım'daki alkol etkisinde araç kullanımına yönelik denetimler sonucu bin 228 araç trafikten men edildi, bin 417 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 9 bin 297 trafik kuralı ihlali yapıldığı belirlendi.



Denetimlerde bin 505 sürücünün alkol, 4 sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.



Ayrıca 2019 yılının 10 ayında 6 milyon 173 bin 865 aracın teste tabi tutulduğu, 147 bin 379 sürücünün alkol, bin 536 sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğunun belirlendiği kaydedildi.

