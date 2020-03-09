Türkiye genelinde okul servis araç ve sürücülerine denetim

Ülke genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimlerde 200 araç trafikten men edildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-6 Mart'ta ülke genelinde 31 bin 480 araç ve sürücü denetlendi. 409 sürücünün Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı tespit edildi.



Denetimlerde 200 araç trafikten men edildi, 7 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, bin 984 trafik kural ihlali tespit edilerek, sürücüler hakkında işlem yapıldı.