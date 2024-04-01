Türkiye genelinde partilerin oy oranı: 31 Mart yerel seçimlerinde hangi parti yüzde kaç oy aldı?

Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı.
34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.
TÜRKİYE GENELİNDE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?
Toplam Sandık: 206.806
Toplam Seçmen: 61.430.934
Açılan Sandık: 203.688
Açılan Sandık Oranı: % 98,49
Kullanılan Oy:47.359.725
Geçerli Oy: 45.287.100
Katılım Oranı:% 78,32
Partilerin şu ana kadar Türkiye genelindeki oy dağılımı ise şöyle oluştu:
CHP: % 37,64 17.046.955
AK PARTİ : % 35,57 16.107.669
YENİDEN REFAH: % 6,16 2.787.214
DEM PARTİ: % 5,62 2.545.571
MHP : % 4,97 2.252.419
İYİ PARTİ: % 3,77 1.707.270
ZAFER PARTİSİ: % 1,65 745.600
SAADET: % 1,08 489.476
HÜDA PAR: % 0,54 246.299
BÜYÜK BİRLİK: % 0,43 193.059
DİĞER : % 0,36 164.659
DEVA PARTİSİ: % 0,31 140.644
BTP: % 0,24 109.078
BAĞIMSIZ: % 0,22 101.458
DP: % 0,2 88.267
MEMLEKET: % 0,16 72.746
TİP: % 0,16 69.998
TKP: % 0,11 47.768
YTP: % 0,1 46.281
DSP: % 0,1 45.775
VATAN PARTİSİ: % 0,09 40.750
MİLLET: % 0,08 37.647
GELECEK PARTİSİ: % 0,07 33.402
HAK-PAR: % 0,07 32.940
EMEP: % 0,06 28.820
SOL PARTİ: % 0,05 22.019
TKH: % 0,04 17.475
ANAP: % 0,04 16.713
MİLLİ YOL: % 0,03 14.583
AB PARTİ: % 0,03 14.461
HKP: % 0,02 8.587
ABP: % 0,01 5.488
AP: % 0,01 3.647
OCAK: % 0,01 2.043
ADP: % 0 319
31 MART CANLI SEÇİM SONUÇLARI
31 Mart 2024 seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
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