Türkiye genelinde partilerin oy oranı: 31 Mart yerel seçimlerinde hangi parti yüzde kaç oy aldı?

Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.



Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı.



34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

TÜRKİYE GENELİNDE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Toplam Sandık: 206.806

Toplam Seçmen: 61.430.934

Açılan Sandık: 203.688

Açılan Sandık Oranı: % 98,49

Kullanılan Oy:47.359.725

Geçerli Oy: 45.287.100

Katılım Oranı:% 78,32

Partilerin şu ana kadar Türkiye genelindeki oy dağılımı ise şöyle oluştu:



CHP: % 37,64 17.046.955

AK PARTİ : % 35,57 16.107.669

YENİDEN REFAH: % 6,16 2.787.214

DEM PARTİ: % 5,62 2.545.571

MHP : % 4,97 2.252.419

İYİ PARTİ: % 3,77 1.707.270

ZAFER PARTİSİ: % 1,65 745.600

SAADET: % 1,08 489.476

HÜDA PAR: % 0,54 246.299

BÜYÜK BİRLİK: % 0,43 193.059

DİĞER : % 0,36 164.659

DEVA PARTİSİ: % 0,31 140.644

BTP: % 0,24 109.078

BAĞIMSIZ: % 0,22 101.458

DP: % 0,2 88.267

MEMLEKET: % 0,16 72.746

TİP: % 0,16 69.998

TKP: % 0,11 47.768

YTP: % 0,1 46.281

DSP: % 0,1 45.775

VATAN PARTİSİ: % 0,09 40.750

MİLLET: % 0,08 37.647

GELECEK PARTİSİ: % 0,07 33.402

HAK-PAR: % 0,07 32.940

EMEP: % 0,06 28.820

SOL PARTİ: % 0,05 22.019

TKH: % 0,04 17.475

ANAP: % 0,04 16.713

MİLLİ YOL: % 0,03 14.583

AB PARTİ: % 0,03 14.461

HKP: % 0,02 8.587

ABP: % 0,01 5.488

AP: % 0,01 3.647

OCAK: % 0,01 2.043

ADP: % 0 319