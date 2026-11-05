Türkiye genelinde sahte alkol operasyonu, 121 şüpheliye işlem

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

alışmalarda kaçak ve sahte alkollü içki üretiminin yanı sıra yasa dışı içki yapımında kullanılan etil alkol ticaretinin önlenmesi amaçlandı.

Operasyonlarda 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol ve 1017 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı üretim yapılan 9 imalathane tespit edildi.

Bakanlık, vatandaşların sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Açıklamada, operasyonlarda görev alan polisler, KOM Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve çalışmalara katkı sağlayanlar da tebrik edildi.