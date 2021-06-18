Türkiye genelinde uygulanan aşı sayısı 40 milyona ulaştı

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında Türkiye'de 18 yaş üstü vatandaşların yüzde ellisinin tam doz ve ilk doz aşısının tamamlandığını duyurdu.

18.06.2021 - 14:08 | Son Güncelleme : 18.06.2021 - 16:04

Türkiye genelinde uygulanan aşı sayısı 40 milyona ulaştı

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Corona virüsle mücadelede aşılama çalışmaları hız kazandı. Son olarak 35 yaş üstü tüm vatandaşlara aşı randevuları açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 18 yaş üstü nüfusun yarısının aşılandığını açıkladı. Koca Twitter'dan paylaştığı gönderisinde, "Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Covid19asi.saglik.gov.tr' adresinden paylaştığı aşılama verilerine göre de Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 40 milyona ulaştı.

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