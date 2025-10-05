İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor

İstanbul ve Ankara 'da binlerce kişi, Gazze'ye destek sloganlarıyla İsrail saldırılarını protesto ediyor.

Başkentte de Gazze 'ye destek yürüyüşü var.

ANKARA'DA DA YÜRÜYÜŞ VAR

İZMİR'DE DE YÜRÜYÜŞ VAR

İzmir'de Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açılan tekneler Filistin ile Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Bostanlı, Güzelbahçe, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir'deki balıkçı barınaklarından hareket eden tekneler Cumhuriyet Meydanı önünde buluştu.

Türk ve Filistin bayrakları asılan teknelere, meydandan toplanan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla destek verdi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Gökhan Temur, meydanda yaptığı açıklamada yalnızca dayanışma için değil, insanlığın onurunu savunmak için de toplandıklarını söyledi.