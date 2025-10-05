İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları Türkiye genelindeki yürüyüşlerle protesto ediliyor. İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi, Gazze'ye destek sloganlarıyla yürüyerek İsrail saldırılarını lanetliyor.
AYASOFYA'DA BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI
Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen binlerce kişi Ayasofya Camisi önünde toplandı.
Buradan başlayan yürüyüş, Eminönü Meydanı'nda sona erecek.
Ayasofya önünde toplanan kalabalığın, Eminönü'ne doğru yürüyüşü başladı.
ANKARA'DA DA YÜRÜYÜŞ VAR
Başkentte de Gazze'ye destek yürüyüşü var.
Ankara'daki yürüyüş Melike Hatun Camisi önünde başladı.
Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda tamamlanacak.
İZMİR'DE DE YÜRÜYÜŞ VAR
İzmir'de Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açılan tekneler Filistin ile Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.
Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Bostanlı, Güzelbahçe, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir'deki balıkçı barınaklarından hareket eden tekneler Cumhuriyet Meydanı önünde buluştu.
Türk ve Filistin bayrakları asılan teknelere, meydandan toplanan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla destek verdi.
İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Gökhan Temur, meydanda yaptığı açıklamada yalnızca dayanışma için değil, insanlığın onurunu savunmak için de toplandıklarını söyledi.